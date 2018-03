Botafogo empata e rebaixa Cabofriense O Cabofriense foi rebaixado para a segunda divisão do futebol carioca - terá de disputar uma seletiva no próximo ano -, ao empatar por 2 a 2 com o Botafogo, neste sábado, na Rua Bariri, pelo Campeonato Estadual. A equipe ficou em 10º lugar (último) na tabela porque, apesar de ter o mesmo número de pontos (12) que o Volta Redonda, tem saldo de gols inferior. O América, que também estava ameaçado de cair para a segunda divisão, venceu o Volta Redonda, por 2 a 0, em Volta Redonda. O primeiro tempo foi monótono e os goleiros foram meros espectadores da partida. Na segunda etapa, antes de um minuto de jogo, Leonardo abriu o placar para o Botafogo, depois de driblar Adriano. Aos 15m, Gabriel chutou de pé direito para estabelecer o empate. Aos 28m, Adriano chutou forte da entrada da área e desempatou, o que livraria o Cabofriense do rebaixamento. Mas, aos 44m, Augusto cobrou falta com força e empatou novamente para o Botafogo. Desolados, os jogadores do Cabofriense saíram de campo chorando. O técnico Dé, que foi expulso de campo, se disse satisfeito com o resultado, que, segundo ele, evitou uma armação no campeonato. "O gol do Augusto salvou a honra do futebol carioca", disse. Havia boatos de que o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Fferj), Eduardo Vianna, estava tentando beneficiar, por meio de manobras, o Cabofriense e prejudicar o América, clube com o qual está brigado. Outros resultados da última rodada do Carioca: Bangu venceu o Madureira, por 3 a 1, em Moça Bonita; e o Americano ganhou do Olaria, por 2 a 0, em Campos. Flamengo e Vasco completam o turno, neste domingo, em jogo que não vale nada.