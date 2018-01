Botafogo empata em casa mas avança O Botafogo se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil ao empatar por 0 a 0 com o Alegrense, do Espírito Santo, nesta quarta-feira, no estádio Caio Martins. Como a primeira partida terminou 2 a 2, os gols na casa do adversário garantiram a vaga ao clube carioca, que agora irá jogar contra o Fortaleza. A partida foi muito disputada e o Botafogo não conseguiu passar pela forte marcação do Alegrense. O time carioca teve mais posse de bola, mas falhou na hora de finalizar. A equipe do Espírito Santo se limitou a marcar e esperar por um contra-ataque. A primeira chance do Botafogo foi aos 7 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Sandro cobrou uma falta e o goleiro Dirlei acabou jogando a bola para escanteio. O time carioca só voltou a assustar o adversário aos 32, num chute de fora da área do atacante Dodô. O panorama do jogo não mudou no segundo tempo. Enquanto o Botafogo pressionava sem objetividade, o Alegrense se fechava cada vez mais na defesa. O técnico Abel Braga ainda tentou mudar o time carioca em busca de um gol, colocando o atacante Taílson no lugar de Felipe, mas não adiantou nada.