Botafogo empata jogo-treino com Barreira O Botafogo apenas empatou com o Barreira, equipe da segunda divisão do Campeonato Carioca, por 0 a 0, em amistoso realizado nesta quinta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis. Uma forte chuva atrapalhou os planos do técnico Levir Culpi, que não pôde fazer grandes avaliações. "Foi mais uma movimentação física. Como a chuva não deu trégua, ficou complicado analisar alguma coisa", afirmou Levir. Mas o treinador chegou a testar uma nova formação, substituindo o atacante Dill por Delanir, primo do meia Kaká. Já o zagueiro João Carlos foi poupado. Ele reclama de um desconforto na coxa esquerda.