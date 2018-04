Botafogo empata, mas lidera Paulistão O Botafogo não tem mais 100% de aproveitamento dentro do Campeonato Paulista da série A-1. Neste domingo cedo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, empatou com a Internacional, por 1 a 1. Com este empate, o Botafogo lidera o Paulistão, agora, com sete pontos, três a mais que o time de Limeira. Ainda pela manhã, na capital, o Juventus venceu a Matonense, por 2 a 1. O Botafogo entrou disposto a definir o jogo logo no primeiro tempo. E abriu o placar aos sete minutos com o meio-campista Cairo, ex-Atlético Mineiro, que aproveitou a indecisão da defesa para chutar no canto esquerdo do goleiro Edervan. O time continuou mandando no jogo e poderia até ter ampliado. Mas a partir dos 30 minutos, a Internacional conseguiu equilibrar as ações e chegou ao empate aos 44 minutos, quando Brenner aproveitou o descuido de Ceará para chutar cruzado. O segundo tempo foi equilibrado. O Botafogo teve um gol de Nei Júnior anulado, incorretamente, pela arbitragem que acusou impedimento, aos 23 minutos. Os dois técnicos mudaram seus times, mas o placar ficou mesmo igual e justo. Travesso - O Juventus conseguiu sua primeira vitória no Paulistão ao superar a Matonense, por 2 a 1, nesta manhã de domingo, no estádio "Conde Rodolfo Crespi", na Rua Javari, na capital. O Juventus, agora, tem cinco pontos, enquanto a Matonense continua com três pontos e amargando duas derrotas consecutivas - perdeu no meio da semana para o Ituano, por 3 a 2. O Juventus abriu o placar aos 45 minutos, com o oportunista Alex Alves que marcou seu terceiro gol na competição. A Matonense voltou determinada a virar o placar no segundo tempo. Empatou com Sandro Gaúcho aos 25 minutos, mas em seguida, aos 30 minutos, Márcio recolocou o Juventus, de novo, em vantagem.