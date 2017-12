Botafogo empurra Guarani para Série B Com a derrota para o Botafogo por 1 a 0, o Guarani ficou ainda mais perto do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Agora, somente um milagre pode livrar o time de Campinas da Segunda Divisão. Diante de um Caio Martins lotado, o Alvinegro, por sua vez, deu um passo importante na luta para fugir do descenso. A torcida carioca atendeu ao pedido dos jogadores, aproveitou a promoção nos ingressos, compareceu em peso e apoiou a equipe do início ao fim da partida. A necessidade de vitória para fugir do rebaixamento fez com que Botafogo e Guarani realizassem um primeiro tempo disputado. Mas o excesso de faltas e as limitações técnicas de ambas as equipes atrapalharam o andamento do jogo. Para dois times que precisavam vencer, as oportunidades para marcar foram muito poucas: apenas duas de cada lado. O início da partida foi promissor. Logo aos 3 minutos, o Botafogo teve um gol anulado acertadamente pelo árbitro Leonardo Gaciba. O Guarani demorou a responder mas, quando o fez, quase abriu o placar com Catatau. Apesar da disposição dos jogadores, os muitos erros de passes impediam que qualquer uma das equipes obrigasse os goleiros a algum trabalho. O Alvinegro só voltou a assustar o adversário nos minutos finais. Alex Alves obrigou Jean a realizar boa defesa após cobrança de falta. E num contra-ataque, o time de Campinas despediçou outra oportunidade. Na segunda etapa, o Botafogo voltou mais ofensivo com Schwenck no lugar de Elvis. A alteração surtiu o efeito desejado pelo técnico Bonamigo e o gol saiu aos 7 minutos. Alex Alves fez bela jogada individual e tocou na saída do goleiro Jean. Com a desvantagem no marcador, o treinador Jair Picerni efetuou três modificações e fez o Guarani partir com tudo em busca do empate. E a igualdade no placar quase veio com Roncatto. Ele, porém, chutou cruzado para fora. O mesmo Roncatto, diante de Max, finalizou em cima do goleiro. No contra-ataque, o Botafogo ficou perto de ampliar. Renatinho chutou na trave. Nos minutos finais, Scwenck tocou por cobertura, encobrindo Jean, mas o zagueiro Juninho salvou. Veja a classificação