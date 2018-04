Botafogo encara Emelec de olho em reação no Brasileiro

Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Botafogo bem que poderia encarar a Copa Sul-Americana como uma pedra no sapato. Mas o técnico Estevam Soares e os jogadores preferem ver a competição como um trampolim para uma reação. É com esse espírito que o time alvinegro recebe o Emelec, do Equador, nesta quarta-feira, às 21h50, no Engenhão, pela partida de ida das oitavas de final.

A tensão criada pela situação no Brasileirão fica evidente no discurso dos jogadores, que não escondem que estarão com a concentração dividida entre os equatorianos e o Vitória, adversário de domingo. "Se fosse uma partida pelo Campeonato Brasileiro seria melhor. A ansiedade é grande para sair logo dessa situação", admitiu o volante Leandro Guerreiro.

Inscrito nesta fase do torneio, o goleiro Jefferson também quer aproveitar o confronto internacional para ganhar ânimo para os 13 jogos restantes da Série A. Recém-chegado ao clube, o goleiro ainda não foi vazado nas duas vezes em que atuou e que manter a sequência. "Este jogo pode influenciar para a próxima rodada. Um bom resultado é fundamental para dar mais moral para o confronto com o Vitória", disse.

O técnico Estevam Soares decidiu poupar o atacante Reinaldo da partida para que recupere a melhor forma física. Assim, o meia Renato ganha nova chance e o time atuará com apenas André Lima no ataque.