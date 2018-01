Botafogo encara Nova Iguaçu para evitar desastre no Carioca Como somente um desastre tira o Botafogo da semifinal da Taça Rio, o técnico Cuca mostrou que não está preocupado e escalou o elenco com cinco alterações para o confronto deste domingo, contra o Nova Iguaçu, em Édson Passos, na última rodada do segundo turno. O Botafogo lidera o Grupo A, com 12 pontos, três de vantagem para o Madureira e Cabofriense, que teoricamente lutam pela vaga restante. Das mudanças na equipe somente duas foram por motivos alheios à vontade do treinador. O lateral-direito Joílson está suspenso e será substituído por Flávio. Já o volante Túlio sentiu dores no tornozelo esquerdo e dará a vaga para Diguinho. Já o zagueiro Alex, o meia Zé Roberto e o atacante Jorge Henrique serão poupados pelo técnico do Botafogo. Com a decisão, o time atuará com uma equipe mista e entram no time Vagner, Ricardinho e Luis Mário, respectivamente. ?O Botafogo aprendeu com os erros do primeiro turno e vamos buscar a vitória contra o Nova Iguaçu para sermos os primeiros do grupo?, destacou Cuca. ?Asseguro que não ficaremos de fora da semifinal e permaneceremos na luta pelo bicampeonato.? Na lanterna do Grupo B, com apenas um ponto em cinco partidas, o Nova Iguaçu só deseja se despedir do Carioca de 2007 com ?dignidade?. O técnico Mário Marques aposta no entusiasmo dos jogadores, que conseguiram o primeiro ponto no último confronto, contra o Boavista, no empate por 4 a 4. NOVA IGUAÇU x BOTAFOGO Nova Iguaçu - Diogo, Schneider, Vagner Eugênio, João Paulo e Alan; Léo, Jorginho, Mário César e Robson Biúla; João Alex e Deni. Técnico: Mário Marques. Botafogo - Júlio César; Flávio, Vagner, Juninho e Luciano Almeida; Diguinho, Leandro Guerreiro, Lúcio Flávio e Ricardinho; Dodô e Luis Mário. Técnico: Cuca. Árbitro - Alex Borges Pedro. Horário - 16 horas. Local - Estádio Giulite Coutinho, em Édson Passos.