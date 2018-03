Botafogo encara o Atlético-MG de olho na semifinal

As coisas não ficam nem um pouco mais fáceis para Cuca. O técnico do Botafogo coça a cabeça, ensaia o melhor sorriso, mas demonstra toda a irritação com a falta de opções para armar o time que enfrentará o Atlético-MG, nesta quarta, às 21h50, no Engenhão, por uma vaga entre os quatro semifinalistas da Copa do Brasil. Com vários jogadores contundidos, o treinador ainda não conseguiu levar a campo time que considera ideal. Alessandro está praticamente fora, assim como Castillo, Triguinho, Fábio e Bruno Costa. "É duro!", lamentou Cuca. "Ninguém quer saber dos problemas, só quer saber de vitórias. E é decisão em cima de decisão. Tem que ser forte. Esta profissão envelhece que não é brincadeira." Veja também: Calendário / Resultados Na tentativa de dar mais opções ao técnico, a diretoria contratou recentemente o próprio Bruno, o atacante Alecsandro, o controverso Carlos Alberto e o volante Tiaguinho, mas os dois últimos não foram inscritos na Copa do Brasil a tempo. Pergunte a Cuca o que acha do atraso dos dirigentes e terá como resposta uma feia expressão de poucos amigos. Assim, tenta se animar com o retorno do artilheiro Wellington Paulista. "A volta dele é muito importante para o time, já que estamos curtos de opções no setor. É uma presença fundamental." Wellington sofreu uma torção no tornozelo na decisão do Estadual, mas já está recuperado e é a esperança de gols do alvinegro carioca, que joga por uma vitória simples. No jogo da ida, empate por 0 a 0, o que já aos mineiros o direito de avançar com qualquer igualdade com gols. "Já não sinto dor nenhuma e não vou sentir a falta de ritmo, pois fiquei poucos dias sem treinar com bola", disse o centroavante. "Estou pronto." Não bastassem tantas incógnitas, o Botafogo poderá ter um desfalque impensável. As torcidas organizadas do clube estão armando um boicote aos jogos do time, pois a diretoria deixou de designar um lote de ingressos (não gratuitos) exclusivamente a elas. Agora, precisam adquirir as entradas como qualquer outro torcedor. "Nossa única vantagem é jogar em casa, todas as outras são do Atlético", comentou Cuca. "Se nossa torcida não vier, perdemos até essa. Precisamos muito do apoio dos torcedores." "Não vou privilegiar um grupo de torcedores em detrimento dos outros", disse o presidente do clube, Bebeto de Freitas. "A paixão deles não é maior do que de nenhum outro. Terceirizamos e facilitamos a compra de ingressos democraticamente para todos." Botafogo Renan; Renato Silva, André Luís (Bruno Costa) e Leandro Guerreiro; Túlio Souza, Diguinho, Túlio, Zé Carlos e Lúcio Flávio; Jorge Henrique e Wellington Paulista Técnico: Cuca Atlético-MG Juninho; Coelho, Marcos, Vinícius e Thiago Feltri; Rafael Miranda, Márcio Araújo, Almir e Petkovic; Marques e Danilinho Técnico: Geninho Árbitro: Evandro Rogério Roman (PR-Fifa) Estádio: Engenhão, no Rio Horário: 21h50 TV: SporTV Nas questões de campo, Cuca treinou muito a marcação sobre pressão na saída de bola adversária, no coletivo de ontem, no Engenhão. "Sempre jogamos no campo do adversário e não vamos mudar. Mas temos de ser inteligentes, pois um gol sofrido muda tudo." Recentemente, um dos pontos fracos do time tem sido justamente se abater ao sofrer gols em momentos cruciais. "Acho que todo time sente um pouco quando sofre gols", opinou Wellington. "Mas estamos cientes de que nos basta uma vitória e que não poderemos nos abalar caso soframos um gol. Temos qualidade para vencer o Atlético." A pressão por um título que teima em não vir também afeta os botafoguense, que procuram relativizar a questão. "É claro que queremos sempre o máximo, mas não é só o Botafogo que está querendo esse título. Outras equipes também o querem com a mesma vontade."