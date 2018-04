Botafogo encara o Bangu pela segunda vitória no Carioca

Dois titulares vão ser poupados para o clássico contra o Fluminense, no domingo: o zagueiro Antônio Carlos e o lateral-esquerdo Márcio Azevedo. No lugar deles, entram Dória, que voltou do Sul-Americano Sub-20, e Lima. Outros dois atletas que participaram do fiasco da seleção brasileira na Argentina também voltam ao time titular do Botafogo: o volante Jadson em lugar de Renato, lesionado, e o atacante Bruno Mendes na vaga de Henrique.

"O Henrique também está sentindo um pouco o jogo da estreia, está com algumas dores. O Bruno Mendes não fez gol na seleção, mas jogou bem. Acho interessante que ele jogue", disse Oswaldo de Oliveira. Ele afirmou que só saberá nesta quinta se vai poder contar com Seedorf para o clássico de domingo. "Se ele responder bem, vai jogar", garantiu.

Às vésperas do segundo jogo do ano, Oswaldo de Oliveira se viu envolvido em uma desagradável situação. Nesta quarta, ele respondeu às afirmações do uruguaio Loco Abreu, que o colocou como responsável por sua saída do Botafogo. O técnico admitiu que não quis a volta do atacante depois do empréstimo ao Figueirense, mas atacou: "Quando não quis a volta, não fui sozinho. Diretoria, comissão, jogadores... todos foram contra. Muitos gostam dele, mas julgam que ele não nos ajudaria", disse.

Oswaldo de Oliveira não coloca Loco Abreu entre os ídolos do clube. "Reconheço ídolos como Garrincha, Túlio, Carlos Alberto, Gottardo, Gonçalves... esses foram grandes campeões", disse o treinador. "Sempre vou dizer que ele saiu porque não estava fazendo gols".