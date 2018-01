Botafogo encerra 1ª fase de treinos Terminou hoje a primeira fase de treinos do Botafogo, na pré-temporada para a disputa do Campeonato Carioca. Em cinco dias, a equipe teve atividades oito vezes. Portanto, treinou em tempo integral quatro dias. Na verdade, a comissão técnica reforçou o trabalho físico. Hoje, às 7 horas, seis atletas já estavam em General Severiano para cumprir a programação da semana. Outros se juntaram ao grupo às 9 horas. Para o técnico Carlos Roberto, o aproveitamento do elenco foi muito bom. ?Adiantamos bastante os exames clínicos e o balanço físico de cada um. Depois da virada de ano, vamos aprofundar os treinos táticos?, afirmou o treinador. O Botafogo vai passar duas semanas na cidade de Itu, em São Paulo, na reta final de preparação do Carioca.