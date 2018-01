Botafogo, enfim, consegue reforços O lateral-esquerdo Xavier e o meia Rosembrik vão ser apresentados na próxima semana como novos reforços do Botafogo. Na sexta-feira, o diretor de Futebol do Alvinegro, Carlos Augusto Montenegro, afirmou que os atletas, que pertencem ao Santa Cruz, somente viriam para o time carioca se recebesse a ajuda de patrocinadores. E a resposta do principal apoiador financeiro do time carioca foi positiva. A SHV Gas Brasil, dona da marca Supergasbras, que patrocina o Botafogo, confirmou que ajudará o Botafogo a contratar os dois reforços. A negociação será facilitada porque a SHV também é proprietária da marca que apoia financeiramente o Santa Cruz, a Minasgás. ?Como temos uma excelente relacão com os dirigentes do Botafogo e do Santa Cruz, fizemos a aproximação entre os clubes para esta negociação ser concretizada?, explicou o gerente de Marketing da SHV, Ricardo Saidel. ?Nossa intenção é ajudar a tornar mais fortes o Botafogo e o Santa Cruz em 2006.?