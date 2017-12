Botafogo, enfim, vive uma trégua Depois de uma semana tumultuada, com desavenças entre Alex Alves e o técnico Celso Roth, críticas do treinador à postura da diretoria e eleições para a presidência do clube ? Bebeto de Freitas foi o vencedor ?, o Botafogo teve nesta segunda-feira um dia tranqüilo. A vitória sobre o Paraná, no sábado, deixou o time muito próximo de uma classificação para a Copa Sul-Americana de 2006. Pelos cálculos da comissão técnica do Botafogo, bastaria ganhar quatro pontos, nos 12 que serão disputados, para o clube assegurar a participação no torneio continental. Roth quer trazer de Belém, quinta-feira, pelo menos um ponto, no jogo com o Paysandu, que luta para não ser rebaixado. Enquanto o time tenta a vaga na Sul-Americana, os dirigentes já discutem reforços para 2006. Especula-se no clube que o técnico Geninho possa dirigir a equipe no Campeonato Carioca.