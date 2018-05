Botafogo enfrenta Portuguesa por 2ª vitória no Carioca

Se para o treinador o time foi "melhor que esperava" na estreia, as chances de manter a impressão do comandante aumentaram. O boliviano Damián Lizio está com a situação regularizada junto à CBF e à FERJ, está relacionado e deve fazer sua primeira apresentação contra a Portuguesa.

"O Bruno Silva e o Lizio estão treinando muito bem. O Lizio, especialmente nesta semana. Posso até mudar o time para terça-feira", afirmou o técnico, após a vitória por 2 a 0 sobre o Bangu, no último sábado, também em São Januário.

Além de Lizio, o clube de General Severiano vive expectativa de regularizar o argentino Joel Carli e o volante Bruno Silva, reforços que ainda não estão liberados para estrear pelo Botafogo. O volante Fernandes, que cumpriu suspensão na última rodada, estará à disposição. Lesionados, Sassá e Octávio seguem fora do time.

A Portuguesa, que voltou à primeira divisão do Estadual neste ano, também está com a moral alta. A equipe estreou com vitória de 3 a 2 no confronto com o Tigres no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Em uma partida emocionante - e controversa -, o time chegou a levar uma virada e se recuperou aos 44 minutos do segundo tempo.

Modesto, o técnico Gaúcho destacou a estrutura e a força do adversário e se focou em recuperar os jogadores para a partida de terça-feira.