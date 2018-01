Botafogo enrola para definir técnico O presidente eleito do Botafogo, Bebeto de Freitas, prometera anunciar o nome do novo treinador até o fim desta semana. Mas, até agora, o clube continua com a situação indefinida. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 26 e as dispensas e contratações só serão definidas após a escolha do técnico. De acordo com o coordenador de futebol do Botafogo, Carlos Alberto Lancetta, o anúncio do nome do treinador deve ser feito antes do Natal. ?As negociações estão bastante adiantadas", disse. Em relação aos salários atrasados, Lancetta disse que Bebeto vai chamar cada jogador para tratar do assunto. Na quarta-feira, o meia Márcio Gomes afirmou que não recebia nada havia mais de um ano. Outro que reclamou foi o zagueiro Sandro, dizendo que o Botafogo lhe deve 14 meses de salário.