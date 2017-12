Botafogo entra em estado de alerta O Botafogo está em ?estado de alerta?. A equipe não vence há três jogos, ocupa o 9.º lugar na tabela de classificação - a pior colocação até o momento no Campeonato Brasileiro -, com 32 pontos, e tem, pela primeira vez, saldo de gols negativo (fez 31 e sofreu 33). Não é à toa que o técnico Péricles Chamusca já tem seu trabalho questionado em General Severiano. "O momento é delicado e a gente precisa reagir rapidamente. Até porque o campeonato é equilibrado e uma seqüência sem pontuação lhe tira posições e lhe deixa afastado dos objetivos", declarou o treinador alvinegro, ciente de que faltou atitude ao Botafogo na derrota para o Fortaleza, no domingo. "Fizemos o primeiro gol da partida e nos acomodamos. Isso não pode voltar a ocorrer". O atacante Alex Alves, artilheiro do Botafogo no Brasileiro com 12 gols, sendo nove deles de pênalti, afirmou nesta segunda-feira não entender a razão pela qual a equipe não segue, dentro de campo, as orientações de Péricles Chamusca.