Botafogo entra na Justiça contra Rodrigo O Botafogo decidiu entrar na Justiça contra o meia Rodrigo Juliano, que estava emprestado ao Everton, da Inglaterra, até julho deste ano. O jogador, porém, não se reapresentou ao clube após o término do vínculo com o time inglês. O Alvinegro vai pedir a prorrogação do contrato de trabalho do atleta ou então a rescisão unilateral do contrato e o pagamento de multa. Em agosto, Rodrigo foi à Justiça reivindicar o passe livre, alegando uma dívida do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que não teria sido paga pelo Atlético-MG, em sua passagem pelo time mineiro. Em outubro, o Botafogo conseguiu de volta o passe, sob contrato até 31 de dezembro de 2003. Notificado, o atleta não se reapresentou ao clube, deixando de cumprir três meses de contrato. O jogador se apresentou nesta sexta-feira como um dos sete reforços do Corinthians.