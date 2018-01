Botafogo: erros irritam treinador O técnico Paulo César Gusmão comandou nesta sexta-feira o terceiro coletivo da semana do Botafogo e não gostou do rendimento da equipe. Fez várias paralisações, chamou a atenção de alguns atletas e chegou até a se irritar com os erros de passe e a displicência do time. Depois, justificou as interrupções. "O último treino da semana é feito para isso: a gente interrompe a atividade para fazer correções e assim diminui o desgaste." Gusmão ainda não definiu o time para a estréia no Campeonato Brasileiro. O Botafogo enfrenta domingo o Internacional, no Beira Rio.