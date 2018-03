Botafogo espera apoio contra o Avaí O Botafogo foi eliminado pelo Goiás da Copa do Brasil, mas a torcida compareceu em peso a Caio Martins, na última quinta-feira. Agora, jogadores, comissão técnica e diretoria do clube esperam que os torcedores repitam a dose e lotem o estádio na partida deste domingo, contra o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para evitar os tumultos ocorridos no jogo contra o Goiás os dirigentes do Botafogo prometem abrir os portões de Caio Martins às 13 horas, dando tempo para que os torcedores se acomodem nas arquibancadas. Além disso, a firma que cuida da manutenção do estádio realizou na sexta-feira uma nova inspeção no local e reforçou a proteção dos alambrados. Na partida contra a equipe goiana, a torcida arrebentou as travas que seguravam a grade. O volante Fernando, um dos jogadores mais experientes do elenco alvinegro e que não enfrentou o Goiás porque estava suspenso, retorna ao time. Ele destacou a responsabilidade dos jogadores em melhorar a situação do Botafogo. "Infelizmente, no futebol nem sempre se consegue o que se tenta mesmo com muito trabalho e dedicação", afirmou o atleta.