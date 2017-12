Botafogo espera Bebeto na quinta Com a saída de Bebeto de Freitas do Atlético-MG, os rumores de que ele estaria assumindo um cargo no Botafogo cresceram. Freitas havia dito que só trabalharia no clube se fosse como presidente, mas pode ter mudado de opinião, já que se desligou do clube mineiro. Apesar de não ser oficial, o vice geral do Alvinegro, Renato Lourenço, já marcou a data de apresentação do dirigente. "Quinta-feira, às 10h30, ele se apresentará em Caio Martins. Ele será o homem forte do clube", disse Lourenço, que confirmou a pré-temporada do Botafogo, que será realizada na Granja Comary, em Teresópolis, do dia 5 de janeiro ao dia 14 de janeiro.