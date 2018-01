Botafogo espera confirmar boa fase Em sua última partida no Caio Martins, antes do início da reforma do estádio, o Botafogo espera manter a boa fase e derrotar o Madureira, às 16h, pelo Campeonato Estadual. O Alvinegro está há quatro jogos invictos e uma nova vitória vai manter a tranqüilidade necessária para o técnico Levir Culpi montar a equipe que considera ideal. O zagueiro Sandro retorna ao time após cumprir suspensão na Copa do Brasil, competição que o Botafogo estreou na última quarta-feira. "As vitórias sempre trazem a paz e deixam o ambiente mais tranqüilo", disse o jogador, que considera vantajoso atuar em Caio Martins, agora com dimensões menores. "O campo fica bom para bater faltas, mas a pegada tem que ser mais forte." Por causa da ausência do meia Camacho, que cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo, Levir Culpi optou em mudar o esquema tático, adotando o 3-5-2. Ele conta com a estréia do lateral-esquerdo Misso para aumentar o poderio ofensivo do Botafogo, já que o time vai ter três jogadores no meio-de-campo com características defensivas: Túlio, Fernando e Almir. Este último tem sido destaque, marcando gols importantes para o Alvinegro. No ataque, acontece uma mudança mais radical. Levir substituiu Gláucio e Fábio, que não vinham agrando, e colocou os recém-contratados Léo e Leandrão. Com isso, o treinador espera melhorar a parte ofensiva, marcando mais gols e levando mais tranqüilidade durante as partidas. Outros jogos - O Friburguense recebe o América, às 20h30, no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, na região serrana. O Cabofriense enfrenta o Olaria, às 20h30, no Estádio Correão, em Cabo Frio, na região dos lagos.