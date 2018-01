Botafogo espera Dodô na segunda-feira O coordenador de futebol do Botafogo, Rivadávia Correa, informou que o atacante Dodô deverá se apresentar ao clube na próxima segunda-feira. ?O Dodô está aguardando a proposta do Catar. Mas, se até agora não a fizeram, acredito que não vão fazer mais?, disse o dirigente. ?E, como ele assumiu o compromisso de vir atuar conosco se não saísse do Brasil, acredito que na segunda-feira estará aqui para fazer os exames médicos e se juntar ao elenco.? De acordo com o empresário de Dodô, Maurício Salomão, os árabes ofereceram cerca de US$ 1 milhão (R$ 2,3 milhões) por quatro meses de contrato. Mas a proposta não foi formalizada. Por isso, a tendência é a de que o jogador, que atuou pelo Goiás no último Campeonato Brasileiro, acerte mesmo com o Botafogo.