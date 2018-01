Botafogo espera por Leandro Ávila Botafogo aguarda para esta terça-feira a resposta do volante Leandro Ávila, do Flamengo, para sua proposta de contratação. O presidente do clube, Mauro Ney Palmeiro, disse estar otimista quanto à ida do jogador para o Alvinegro. "Já conversei com ele e o presidente Edmundo (Santos Silva), do Flamengo. Espero que tudo seja resolvido hoje", considerou.