Botafogo espera se reabilitar no clássico O clássico de domingo contra o Fluminense está sendo encarado no Botafogo como uma oportunidade ímpar para o clube se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Depois de três derrotas seguidas e a perda da liderança da competição, o Alvinegro passa por um momento delicado. O técnico Pérciles Chamusca, que substituiu Paulo César Gusmão, estreou mal, na goleada por 4 a 1 para o Palmeiras, e ainda não conseguiu definir um esquema para o time. Ele vem fazendo o que chamou de "trabalho psicológico" com o grupo. Citou o Fluminense como adversário ideal para a retomada das vitórias. "O Tricolor ganhou o Campeonato Carioca, foi vice-campeão da Copa do Brasil e é o melhor carioca no Brasileiro. Nada melhor então do que uma vitória sobre o Fluminense para que o Botafogo volte a erguer a cabeça no torneio", disse Chamusca. Ele confirmou a escalação do atacante Guilherme para o clássico.