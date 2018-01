Botafogo espera ter uma boa rodada Aproveitar os jogos em casa para conseguir os três pontos e tentar ao menos o empate nas partidas fora do Rio. É assim que o técnico Paulo César Gusmão pretende fazer para manter o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro. Para a partida de domingo, contra o Figueirense, na Arena Petrobrás, a ordem é partir para o ataque, atrás da vitória. "Time que almeja ser campeão não pode perder pontos imprevistos", disse PC Gusmão, ressaltando que não está menosprezando o Figueirense. "Vamos ter muitas dificuldades, é claro. Nosso adversário está em situação ruim no Brasileiro e precisa de um resultado convincente para ganhar fôlego." Para o técnico, uma vantagem do Botafogo na próxima rodada do campeonato é que os clubes que ocupam boas posições no Brasileiro vão ter jogos complicados. Ele se refere às partidas Juventude x Ponte Preta e Corinthians x Fluminense, todos times que estão entre os primeiros colocados.