Botafogo espera uma resposta de Dodô O empresário do atacante Dodô, Maurício Salomão, assegurou nesta quinta-feira que se o jogador não for para o Catar, acertará sua transferência para o Botafogo. De acordo com o procurador, os dirigentes árabes ficaram de dar uma resposta final na segunda-feira. ?Estamos aguardando, porque se trata de um contrato excelente financeiramente para ele atuar no Catar até maio?, disse Maurício Salomão. ?Mas, se não houver um acerto, o Dodô quer vir jogar no Rio de Janeiro, não deseja mais permanecer no Goiás. E, com isso, acertará seu retorno ao Botafogo.? Outra expectativa para a segunda-feira no Botafogo é pela reapresentação dos jogadores. O elenco irá iniciar o trabalho com exames médicos e físicos.