Botafogo espera valorização de Magrão A diretoria do Botafogo vai torcer para o São Caetano na final do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-PR. Em particular, para o atacante Magrão, cujo passe pertence ao clube carioca. A esperança no Rio é de que Magrão ajude a garantir o título para o Azulão, o que poderia forçar a equipe paulista a contratá-lo. O passe de Magrão vale US$ 2 milhões e o dinheiro poderia servir para que o Botafogo pagasse os salários atrasados e o 13º de funcionários e jogadores do clube. O novo diretor-executivo do Botafogo, Bebeto de Freitas, será apresentado nesta quinta-feira à comissão técnica do clube.