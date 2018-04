Botafogo esquece Sul-Americana e foca o Brasileirão A vitória sobre o Atlético Paranaense por 3 a 2 classificou o Botafogo para a segunda fase da Copa Sul-Americana, mas os jogadores garantem que a euforia pelo resultado já passou. Wellington, que garantiu a vaga ao marcar o terceiro gol do time carioca, garante que o foco do elenco já está no jogo com o Santos, domingo, na Vila Belmiro.