Botafogo esquece Taça Rio e pega Coritiba com força total O Botafogo não vai poupar nenhum dos titulares para enfrentar o Coritiba, nesta quinta-feira, às 20h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O jogo é válido pela primeira rodada das oitavas-de-final da Copa do Brasil e o técnico Cuca decidiu escalar a força máxima da equipe, sem se preocupar com uma eventual contusão ou desgaste físico dos atletas para a decisão do título da Taça Rio, domingo, contra a Cabofriense. ?A Copa do Brasil é o caminho mais curto para se chegar à Copa Libertadores da América. É um momento de decisão para o Botafogo e muitos gostariam de estar vivendo essa nossa fase?, explicou Cuca. Ele, no entanto, não vai poder contar com o meia Zé Roberto, com dores musculares. O jogador ficou no Rio, fazendo tratamento a fim de se recuperar para a partida do fim de semana, pelo Campeonato Carioca. Cuca optou por Leandro Guerreiro para suprir a ausência de Zé Roberto. Dessa forma, o Botafogo vai levar a campo três volantes: o próprio Leandro Guerreiro, além de Diguinho e Túlio. O treinador disse estar convicto de que seus atletas, mesmo no Estádio Couto Pereira, vão pensar apenas no confronto com o Coritiba, embora a decisão da Taça Rio esteja em evidência. A delegação do Botafogo retorna ao Rio na manhã de sexta-feira e segue direto para o centro de treinamento João Saldanha, em General Severiano, onde o time ficará concentrado. Os jogadores só vão poder voltar para casa na noite de domingo, após a decisão com a Cabofriense. CORITIBA x BOTAFOGO Coritiba - Artur; Anderson Lima, Henrique, Douglão e Douglas Silva; Adriano, Túlio, Juninho e Pedro Ken; Henrique Dias e Keirrison. Técnico: Guilherme Macuglia. Botafogo - Júlio César; Joilson, Alex, Juninho e Luciano Almeida; Túlio, Diguinho, Leandro Guerreiro e Lúcio Flávio; Jorge Henrique e Dodô. Técnico: Cuca. Árbitro - Elvécio Zequetto (MS). Horário - 20h30. Local - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).