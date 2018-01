Botafogo está de volta ao trabalho Os jogadores do Alvinegro carioca se reapresentam nesta quinta-feira, em Caio Martins, para dar início as atividades visando a temporada de 2003. Os atletas serão submetidos a exames clínicos e testes físicos, sem a presença ainda de um novo treinador. ?Nunca garantimos que teríamos um técnico na reapresentação. O que sempre falei é que esta era a nossa vontade, mas não foi possível?, disse o presidente do clube, Bebeto de Freitas. Os trabalhos no Rio seguem até a manhã de 31 de dezembro, quando o grupo recebe folga, com a reapresentação marcada para 2 de janeiro.