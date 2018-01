Botafogo está de volta ao trabalho Após 22 dias de férias, os jogadores do Botafogo se reapresentaram nesta segunda-feira para o início da pré-temporada. As únicas ausências foram o lateral Rui e o meia Zé Roberto (ambos liberados para resolver problemas particulares), além do meia Jonílson (que ainda não assinou contrato). O diretor de futebol do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, aproveitou a oportunidade para apresentar o novo técnico do clube, Carlos Alberto, a todo o elenco. O dirigente também fez um prognóstico positivo para 2006 e exigiu dos jogadores a conquista de títulos. O dirigente ainda explicou que o restante das férias dos jogadores será dada durante a disputa da Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. ?O Botafogo em 2002 teve um ano ruim ao cair para a segunda divisão do Brasileiro. Em 2003 voltamos, em 2004 quase naufragamos de novo, mas em 2005 fomos bem e até nos classificamos para uma copa internacional (Sul-Americana). Algo que não ocorria há dez anos?, disse Montenegro. ?Então, em 2006 só posso pensar em títulos.?