Botafogo estréia amanhã em Cariacica Com o objetivo de manter o bom desempenho do Torneio Rio-São Paulo, onde lidera ao lado da Ponte Preta, o Botafogo estréia amanhã na Copa do Brasil, contra o Alegrense-ES, às 21h45, em Cariacica. Uma vitória por dois gols de diferença evitará a partida de volta, no Rio. A melhor campanha do Alvinegro na competição foi em 1999, quando chegou à final, contra o Juventude-RS, mas acabou perdendo no Rio Grande do Sul por 2 a 1 e empatou em casa por 0 a 0. O técnico do Botafogo, Abel Braga, não tem problemas para escalar a equipe, mas optou por fazer três modificações. O goleiro Vágner volta ao time para ganhar ritmo, assim como o zagueiro Sandro, que entra no lugar de Fabiano. "É mais uma oportunidade que eu ganho, após minha contusão. Fiz uma boa pré-temporada e não quis apressar minha volta", disse Sandro. O jogador disse ter ficado feliz com a compreensão da comissão técnica em relação à sua recuperação, principalmente, por causa da cobrança da torcida. Ele afirmou que espera fazer uma boa partida. "Depois, se tiver que voltar para a reserva, não há problema." Já o atacante Felipe, destaque do Alvinegro na vitória por 4 a 2 sobre o Flamengo, no domingo, pelo Rio-São Paulo, entra no lugar de Taílson. O jovem jogador, de 22 anos, entrou no segundo tempo da partida contra o Rubro-Negro, quando a equipe perdia por 2 a 1, e acabou marcando dois gols, sendo o principal responsável pela virada alvinegra.