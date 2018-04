Botafogo estreia com reforços, mas sem 'El Loco' Abreu

Depois de passar sufoco para evitar o rebaixamento no último Brasileirão, o Botafogo investiu bastante em reforços para a disputa do Campeonato Carioca. Assim, espera acabar com a sina de vice-campeão estadual que o persegue há três temporadas - perdeu as últimas três finais para o Flamengo. E tenta começar a caminhada com vitória, já neste sábado, quando enfrenta o Macaé, a partir das 19h30, no Estádio Godofredo Cruz, em Campos.

O principal reforço botafoguense é o atacante uruguaio Sebastian "El Loco" Abreu, mas ele não fará sua estreia neste sábado. Em compensação, o técnico Estevam Soares poderá escalar alguns novos jogadores diante do Macaé, como o zagueiro Antônio Carlos, o lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro e o atacante argentino Herrera.

Como Loco Abreu ainda não tem condições de atuar, o jovem atacante Jorge Luiz, que agradou ao treinador durante os treinos coletivos da pré-temporada, ganha uma chance no time titular. Assim, ele terá neste sábado a missão de ser o companheiro de ataque do argentino Herrera, outro grande reforço botafoguense.

"Esta é a primeira vez que começo o ano como titular. Mas o tempo de treinamento não foi o ideal e só atingiremos o nível ideal no decorrer do campeonato", afirmou Herrera, que inicia sua quarta temporada no futebol brasileiro - já passou por Grêmio e Corinthians.

Durante toda a última semana de preparação, Estevam Soares hesitou entre a experiência do desprestigiado Eduardo e a promissora técnica do jovem Diguinho, recém-chegado do América. Talvez para não expor o garoto no primeiro jogo do ano, quando o entrosamento será um ponto negativo, ele optou por Eduardo, que formará um meio-de-campo já conhecido do torcedor, ao lado de Fahel, Leandro Guerreiro e Lúcio Flávio.