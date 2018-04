Botafogo estreia com vitória sobre o Rio Claro

O Botafogo começou com o pé direito no Campeonato Paulista. Neste sábado, o time de Ribeirão Preto venceu o Rio Claro por 3 a 1, em jogo realizado no estádio Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro, pela primeira rodada do Estadual. Todos os gols aconteceram no segundo tempo.

O visitante abriu 2 a 0, com gols de Cássio e André Neles. O Rio Claro diminuiu com Edu Salles, mas Xuxa marcou o terceiro e liquidou a vitória botafoguense. Assim, o Botafogo soma três pontos, enquanto o Rio Claro já conheceu sua primeira derrota no retorno à elite do futebol paulista após dois anos ausente.

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente e, por isso, não teve gols. No segundo, o jogo foi outro e o Botafogo voltou melhor. Aos sete minutos, Cássio abriu o placar com chute de fora da área. O segundo saiu aos 21, quando André Neles aproveitou a sobra para ampliar. O Rio Claro diminuiu com o atacante Edu Salles, aos 31, mas Xuxa fez o terceiro aos 39 e definiu o resultado.

Pela segunda rodada, o Botafogo recebe o Ituano, nesta terça-feira, às 19h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Rio Claro joga na quarta, também às 19h30, contra o Paulista, em Jundiaí.

RIO CLARO 1 x 3 BOTAFOGO

Rio Claro - Carlos Carioca; Jameson, Luciano e Vinícius; Rodolfo, Nelinho, Alessandro Paraná, Maicon (Adriano) e William (Osni); Edu Sales (Carlos Júnior) e Mirandinha. Técnico: Paulinho McLaren.

Botafogo - Weverton; Freire, Walter e Cleiton; Cássio (Jonas), Augusto Recife, Ademir Sopa, Xuxa e Vando; Malaquias (Radamés) e Willian (André Neles). Técnico: Roberto Fonseca.

Gols - Cássio, aos 7, André Neles, aos 21, Edu Salles, aos 31, e Xuxa, aos 39 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Freire e Weverton (Botafogo).

Cartão vermelho - Rodolfo (Rio Claro).

Árbitro - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza.

Renda - R$ 29.890.00.

Público - 1.294 pagantes.

Local - Estádio Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro (SP).