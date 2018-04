Botafogo estréia contra o Americano Botafogo e Americano fazem o único clássico entre cariocas na rodada de abertura do Torneio Rio-São Paulo, neste domingo, às 16h, no estádio Godofredo Cruz, em Campos. Enquanto no Botafogo a principal estrela é o atacante Dodô, no Americano as atenções estão voltadas para o técnico Luís Antônio Zaluar, que levou a equipe à terceira colocação do Campeonato Carioca do ano passado. O técnico do Botafogo, Abel Braga, sabe das limitações do elenco, mas aposta na vontade de seu atletas. Segundo o treinador, durante a pré-temporada na Granja Comary, em Teresópolis, os atletas demonstraram muita vontade e já estão praticamente adaptados ao sistema 3-5-2. Depois da saída do meia Rodrigo, que teve o passe negociado com o Atlético-MG, Dodô passou a ser a principal estrela e esperança de gols da equipe. "O começo é muito importante e todos estão conscientes de suas responsabilidades" disse o jogador. "Vamos com tudo para cima deles para conquistarmos um bom resultado." Apesar da tradição do Botafogo, o técnico do Americano, Zaluar, afirmou que seus jogadores já estão acostumados com este tipo de desafio. "Na hora que a partida começar, temos que deixar a emoção de lado e usar a cabeça para conseguirmos nosso objetivo, a vitória", lembrou o treinador. Zaluar tem dúvidas para escalar a equipe. O lateral-esquerdo Rondineli ainda se recupera de uma contusão e não sabe se terá condições de atuar. No meio-de-campo, o treinador vai optar entre Januário ou Wellington Paulista e Marquinhos ou Andrezinho.