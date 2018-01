Botafogo estréia em São Caetano O São Caetano quer manter a boa arrancada no Campeonato Paulista. Para tanto, o time terá que vencer o Botafogo, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pelo Grupo 3. Na primeira rodada, o Azulão bateu na Portuguesa por 3 a 0, enquanto o Botafogo fará sua estréia no Paulistão. O técnico Mário Sérgio deve manter o mesmo time, mas ele não confirma. Costumeiramente, o treinador faz muitas mudanças surpreendentes. Os atacantes Marcinho e Robert, que estavam defendendo a seleção brasileira Sub-23 no Qatar, retornaram ao clube mas não devem ficar nem no banco de reservas. "Eles têm que fazer a pré-temporada para entrar no ritmo do time", afirmou Mário Sérgio, se referindo aos dois jogadores. O atacante Adhemar, que perdeu um dente no último jogo, está confirmado e com dente novo. "Não sei se engoli o dente ou se ele caiu da minha boca", brincou o artilheiro. No Botafogo, o técnico Joãozinho Rosa tem apenas uma dúvida para definir o time. O experiente volante Axel, ex-Santos e São Paulo, ainda depende da regularização de sua documentação. Caso não possa jogar, o volante Alex Henrique e o meia René brigam pela posição.