Botafogo estréia novo uniforme amanhã Com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, o Botafogo entra em campo neste sábado em busca da liderança isolada - atualmente, está ao lado do Fluminense. Para isso, precisa vencer o Goiás, a partir das 18h10, no estádio Serra Dourada, onde não consegue uma vitória sobre este adversário há quase 10 anos. Para o volante Túlio, que já foi do Goiás, a tática para o Botafogo chegar à vitória é apostar nos contra-ataques. "É a arma mais forte que a gente tem. O Goiás não tem por característica esperar que o adversário tome a iniciativa e, ao sair para o jogo, deixa espaços", avisou o jogador. "Agora, temos que tomar cuidado porque eles vão fazer o máximo para reverter a situação no Brasileiro, já que começaram mal." Pensando nisso, o técnico Paulo César Gusmão decidiu promover a estréia do meia Diguinho, que veio do Mogi Mirim - ele entra na vaga de Ramon, contundido. Além de Diguinho, o time terá outra estréia neste sábado: o novo uniforme. A principal modificação na camiseta é a saída da inscrição "Botafogo no coração" - em alusão à campanha do sócio-torcedor. A gola passa a ser branca e o número, nas costas, ganhou a cor amarela.