Botafogo 'estreia' os titulares no Campeonato Carioca contra o Madureira

RIO - Duas partidas e nenhuma vitória. Esse é o retrospecto do Botafogo neste início do Campeonato Carioca. O time alvinegro empatou duas vezes jogando com uma equipe formada por reservas. Em busca do primeiro triunfo dirigindo a equipe principal, o técnico Eduardo Hungaro, desta vez, vai com força total para o jogo contra o Madureira, nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio de São Januário.

O duelo foi antecipado da quarta rodada em função da participação do Botafogo na primeira fase da Copa Libertadores - na próxima quarta, o time enfrenta o Deportivo Quito, no Equador, pelo confronto de ida.

A partida contra o Madureira servirá de teste para os titulares que vão disputar a competição continental. Até então, estes jogadores vinham sendo poupados em função da preparação mais específica para o torneio.

Devidamente inscrito, o volante argentino Bolatti, contratado para esta temporada junto ao Internacional, deve estrear contra o Madureira. Já o atacante, também argentino, "El Tanque" Ferreyra continuará de fora devido a pendências na documentação.