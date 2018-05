Botafogo evita queda com vitória sobre o Palmeiras

Com a derrota, o Palmeiras precisava pelo menos de um empate do Santos com o Cruzeiro para disputar a principal competição do futebol sul-americano em 2010. Mas a equipe mineira acabou vencendo por 2 a 1 e superou o time paulista no número de vitórias (18 a 17), já que ambos ficaram com 62 pontos, terminando o Brasileirão em quarto lugar.

O primeiro tempo foi tenso, com os dois times bastante preocupados em não sofrer um gol. Assim, os dois times eram pouco ofensivos. Precisando da vitória para se livrar do rebaixamento, o Botafogo foi quem perdeu as melhores chances na primeira etapa, uma em cabeçada perigosíssima de Lúcio Flávio, que passou muito perto da trave, com Marcos já batido, e outra com Reinaldo, que parou numa grande defesa do goleiro do Palmeiras.

No segundo tempo, veio o alívio para o torcedor do Botafogo, que comemorou primeiro o gol de Wellington, de cabeça, após cruzamento de Lúcio Flávio em cobrança de falta, aos 11 minutos. Logo depois, mais festa no Engenhão. Aos 20 minutos, Renato roubou uma bola de Pierre no campo do Palmeiras, invadiu a área e cruzou para Jobson só desviar para o gol: 2 a 0 Botafogo.

Perdendo, o Palmeiras não teve forças para correr atrás do empate que lhe garantiria um lugar na fase preliminar da Libertadores. O Botafogo, vencendo, tratou apenas de segurar o resultado, que o garantia na Série A em 2010.

Mesmo sem forças, o Palmeiras ainda marcou um gol, com Robert, de cabeça, aos 47 minutos. Mas isto não serviu de alento para o time que liderou o Brasileirão durante boa parte do torneio e ficou fora até da próxima Libertadores.

Ficha Técnica:

Botafogo 2 x 1 Palmeiras

Botafogo - Jefferson; Alessandro, Wellington, Juninho e Diego; Leandro Guerreiro, Fahel, Renato (Thiaguinho) e Lucio Flavio (Jônatas); Jóbson e Reinaldo (Victor Simões). Técnico: Estevam Soares

Palmeiras - Marcos; Danilo, Maurício Ramos e Edmílson (Robert); Figueroa, Pierre, Deyvid Sacone (Sandro Silva), Cleiton Xavier e Armero (Wendel); Diego Souza e Vágner Love

Técnico: Muricy Ramalho

Gols - Wellington, aos 11, Jobson, aos 20 minutos, e Robert aos 47 minutos do segundo tempo

Árbitro - Leonardo Gaciba (RS)

Cartões amarelos - Diego (Botafogo); Deyvid Sacone, Armero, Sandro Silva (Palmeiras)

Renda - R$ 300.279,00

Público - 38.717 pagantes

Local - Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)