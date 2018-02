Botafogo exige multa para liberar Rui O lateral-direito Rui, do Botafogo, que negocia sua transferência para o Cruzeiro, não apareceu para treinar nesta terça-feira. O jogador já manifestou seu desejo de deixar o time carioca, mas ainda não acertou sua saída. O principal empecilho é o fato de o contrato, que tem duração até dezembro, determinar uma multa rescisória de cerca de R$ 1 milhão. O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, afirmou que não deseja a transferência de Rui para o Cruzeiro, mas destacou que se a saída for inevitável, o clube deve receber uma indenização. Já o técnico alvinegro Mauro Galvão não escondeu sua irritação pela falta do lateral aos treinos. "O jogador sempre exige seus direitos, mas deve fazer a sua parte. Ele é um profissional", afirmou.