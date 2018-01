Botafogo fará amistoso em SC A delegação do Botafogo embarcou nesta quarta-feira para Florianópolis onde jogará, amanhã um amistoso contra o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli. O técnico Paulo Autuori, que vem pressionando a diretoria do Botafogo no sentido de marcar o maior número possível de amistosos, terá a oportunidade de testar o elenco e começar a definir o time titular que iniciará a participação no Campeonato Brasileiro. No sábado, o time deverá enfrentar o Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia. Em relação a contratações, os jogadores Indio e Marcos Senna, dispensados pelo Corinthians, estão sendo cogitados para reforçar o elenco do Alvinegro e podem acertar nos próximos dias suas vindas ao clube. Em contrapartida, o volante do Flamengo, Leandro Ávila a cada dia está mais longe. E Iranildo continua com situação indefinida.