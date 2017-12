Botafogo fará pré-temporada na Granja O Botafogo fará sua pré-temporada na concentração da seleção brasileira, a Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O elenco ficará no local de 5 a 13 de janeiro. A diretoria do clube resolveu usar o mesmo artifício que o Vasco utilizou para saldar a dívida com o atacante Euller: dará o passe livre para o meia Rodrigo, em troca da dívida que tem com ele. As dispensas no Botafogo já começaram. Cláudio, Millar, Vlad, Andrei e Wilson já foram embora. Ainda está prevista a saída de mais 10 atletas. Enquanto isso, as negociações para reforçar o elenco seguem indefinidas.