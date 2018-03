Botafogo faz amistoso na quarta O técnico do Botafogo, Arthur Bernardes, finalmente poderá observar os jogadores alvinegros numa partida. A diretoria confirmou nesta segunda um jogo-treino, nesta quarta, contra a Portuguesa da Ilha do Governador, no Estádio Caio Martins. Os jogadores receberam a notícia com alegria porque, segundo eles, somente atuando a equipe terá uma boa preparação para o Campeonato Brasileiro. O meia Fabiano foi um dos que ressaltou a necessidade de os jogadores estarem em atividade. "Todas as outras grandes equipes estão disputando a Copa dos Campeões e o Botafogo não pode ficar apenas treinando", afirmou. O atleta disse também que o elenco ficou contente com o retorno ao esquema 4-4-2. "Jogar como líbero não é ruim, mas prefiro atuar na minha posição de origem, no meio-de-campo", afirmou Fabiano. Negociação - O presidente Alvinegro, Mauro Ney Palmeiro, disse nesta segunda que entrará em contato com a diretoria do Atlético-MG para saber se o meia Rodrigo será vendido para o futebol inglês. Caso o negócio seja confirmado, o Botafogo tem direito a 35% do valor da venda e esse dinheiro seria utilizado para o pagamento dos salários atrasados dos jogadores e funcionários.