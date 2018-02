Botafogo faz festa para comemorar o retorno de Dodô O Botafogo fez festa para apresentar nesta terça-feira o atacante Dodô, que retornou ao clube após passar seis meses no Al Ain, do Qatar. O jogador, de 32 anos, foi recebido por cerca de 300 torcedores que foram a General Severiano para acompanhar o primeiro treino do ídolo. ?Neste momento a minha cabeça está voltada para a temporada. Já passei quatro anos longe do Brasil e não penso mais em sair?, disse Dodô, que assinou contrato por uma temporada - desta vez, sem a cláusula que lhe permite sair no meio da temporada sem ressarcimento ao Botafogo. Dodô foi artilheiro do Estadual do Rio na campanha vitoriosa do ano passado - no Brasileiro, mesmo saindo antes do fim do primeiro turno, só foi superado por Reinaldo. Em duas passagens pelo Botafogo, ele marcou 56 gols em 62 jogos, média de 0,9 por jogo, e prometeu lutar muito pela conquista do bicampeonato. O jogador, no entanto, ainda não sabe se terá condições físicas de participar da estréia da equipe no torneio, na próxima semana, contra o Madureira, no Maracanã. ?A preparação física no Brasil é mais intensa do que lá, a comissão técnica do meu clube (Al-Ain) não treinava tanto. Mas sempre me preparei ainda tenho uma semana para pegar ritmo", disse o jogador - os jogadores botafoguenses fizeram uma semana de pré-temporada, com treinos em três períodos.