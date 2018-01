Botafogo faz mistério na escalação Na esperança de contar com o atacante Gauchinho, contundido, o técnico Lori Sandri faz mistério para confirmar a equipe que enfrenta a Ponte Preta, na quinta rodada do Campeonato Paulista de 2001. Ele até pode mudar o esquema, passando do 3-5-2 para o 4-3-3. O zagueiro Augusto, contratado há uma semana, faz sua estréia.