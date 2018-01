Botafogo faz promoção para atrair torcida Com a intenção de atrair os torcedores na partida contra o Remo, sábado, no Caio Martins, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo fará uma promoção. Vai sortear 15 camisas oficiais e 20 bolas autografadas, durante o intervalo do jogo, para quem levar 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão doados para a Campanha Fome Zero do governo federal. "A torcida tem que lotar o estádio. Para nos incentivar, mas também para ajudar quem precisa", disse o zagueiro Gilmar, idealizador do projeto. "Sempre que puder, vou procurar dar a minha parcela de contribuição para aqueles que necessitam." Ao todo, seis instituições receberão os alimentos arrecadados na partida. O técnico Levir Culpi considera o jogo com o Remo como vital para a classificação ao quadrangular decisivo. E, segundo ele, o apoio do torcedor é fundamental para o Botafogo obter a importante vitória. Sobre o time, o atacante Leandrão sofreu uma contusão muscular e pode ser desfalque. Ele fará um exame de ressonãncia magnética para avaliar a gravidade da contusão.