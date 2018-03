Botafogo faz proposta por Juninho A Assessoria de Imprensa do Botafogo confirmou há pouco que o clube fez uma proposta oficial para o meia Juninho Pernambucano, a fim de contar com o ex-craque do Vasco no Campeonato Brasileiro. A idéia da diretoria do Botafogo é a de alugar o passe do jogador por 6 meses. Juninho é dono de seu passe e até segunda-feira, estava negociando com o Palmeiras, mas não houve acordo. O jogador ficou de estudar a proposta do Botafogo. Os valores da oferta não foram anunciados. A direção do Botafogo espera até sexta-feira a resposta do técnico Carlos Alberto Parreira, que foi convidado pelo presidente Mauro Ney Palmeiro para ser o gerente de futebol do clube.