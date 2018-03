Botafogo faz proposta por novo estádio O presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, propôs à Prefeitura do Rio de Janeiro nesta quinta-feira a troca da sede náutica do clube, em Botafogo, zona sul, por um terreno na zona oeste, onde seria construído um Centro de Treinamento e um estádio. ?Dentro de 45 dias devo ter uma resposta?, disse. Além desse estádio, o Botafogo tem um projeto, em parceria com o Fluminense, para a construção de outro na mesma região.