Botafogo fecha returno com 100% e 'escapa' de clássico na Taça Rio

RIO - O Botafogo foi a Volta Redonda enfrentar o time da casa sem nenhum interesse no resultado, garantido que estava como primeiro colocado do Grupo A. Os alvinegros deviam estar mais ligados no andamento da rodada do Grupo B, que definiria o seu adversário na semifinal da Taça Rio. A vitória por 1 a 0 sobre o Voltaço apenas concretizou uma campanha perfeita no returno, com sete vitórias em sete jogos.

Mas o que os botafoguenses comemoraram mesmo foi a vitória do Boavista sobre o Resende (3 a 2) e do Fluminense sobre o Bangu (2 a 0), que evitou um clássico precoce com os tricolores no fim de semana. Dessa forma, os cruzamentos das semifinais são Botafogo x Resende e Fluminense x Volta Redonda, com os grandes com a vantagem do empate para avançar à final.

O gol da vitória alvinegra foi marcado por Bruno Mendes, que aproveitou a chance que o técnico Oswaldo de Oliveira deu aos reservas para desencantar. O atacante, destaque no segundo turno do Brasileiro do ano passado, vivia má fase e chegou a abandonar a camisa 7 por achar que ela lhe dava azar. Fato é que ele voltou a marcar.

Logo a quatro minutos do segundo tempo, depois de um primeiro tempo sonolento - ambos os times entraram em campo classificados -, Mendes aproveitou o rebote do goleiro Gatti em forte chute de Jeferson Paulista.

Todos os titulares botafoguenses foram poupados, pois na quarta-feira a equipe volta a campo para o duelo com o Sobradinho pela Copa do Brasil. Na partida de ida, no Gama, 0 a 0. O que significa que apenas uma vitória classifica o Botafogo para a segunda fase.

VOLTA REDONDA 0 X 1 BOTAFOGO

VOLTA REDONDA - Gatti; Lorran, André Alves, Marcelo e Edu Pina; Bruno Barra (Frontini), Éder, Adriano Felício (Rafael Granja) e Zé Augusto; Josiel e Leo Andrade (Sassá). Técnico - Cairo Lima.

BOTAFOGO - Renan; Edílson, Antônio Carlos, André Bahia e Lima; Lucas Zen, Jadson, Gegê e Jeferson Paulista (Otácvio); Henrique (Sassá) e Bruno Mendes (Rodrigo Dantas). Técnico - Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Bruno Mendes, aos 4 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner dos Santos Rosa.

CARTÕES AMARELOS - Frontini (Volta Redonda); Edílson, André Bahia e Henrique (Botafogo).

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).