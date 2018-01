Botafogo festeja aniversário de título Neste sábado, o clube vai comemorar o aniversário de 10 anos do título do Campeonato Brasileiro de 1995, conquistado diante do Santos. Várias atividades estão programadas para a sede de General Severiano, além de um jogo festivo que contará com alguns ex-campeões e que será realizado às 17 horas, na Rua Bariri, em Olaria. O ex-zagueiro Gonçalves já confirmou presença. O atacante Túlio também deve comparecer. Chegada ? Um dos reforços mais concorridos do Botafogo, o lateral-esquerdo Lira se apresentou ao clube com otimismo. ?Gosto de desafios, de ter responsabilidade. Espero corresponder à expectativa da minha contratação. Entrei em contato com o Juninho (seu colega de Botafogo) e recebi informações de que o clube é organizado e com pessoas de caráter no comando?, disse.