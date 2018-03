Botafogo festeja volta a General Severiano Com uma grande festa o Botafogo vai comemorar seu retorno à antiga sede, General Severiano, em Botafogo, na zona sul do Rio. O Alvinegro reformou o local e o estádio de Caio Martins, em Niterói, Grande Rio, que vinha sendo utilizado passará por obras de ampliação. Após a festa, pela manhã, os jogadores realizarão um treino à tarde. Nesta sexta-feira, todo o elenco, com exceção de Luizão e Têti, receberam folga. "Como é tudo novo para todo mundo faremos apenas um treinamento físico para o pessoal se adaptar às novas instalações?, disse o técnico do Botafogo, Levir Culpi, que prepara o time para a partida de volta, contra o Gama, pela Copa do Brasil, dia 7. ?É como se fosse um período de transição."